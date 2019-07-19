Калининградский спортсмен завоевал две серебряные медали Кубка Европы по адаптивному велоспорту

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-19T11:04:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В окрестностях города Пухов в Словакии выступило почти 50 велогонщиков-паралимпийцев на этапе открытого летнего континентального кубка по велоспорту-шоссе среди людей с поражениями опорно-двигательного аппарата. Мастерство и скорости показывали спортсмены из Германии, Австрии, Греции, Польши, Сербии, Румынии, Словакии, Венгрии, Словении, Чехии, ОАЭ и России.

Нашу страну представлял Павел Комоцкий. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наш велогонщик, тренирующийся самостоятельно, стал вице-чемпионом и в групповой, и в индивидуальной гонке.

Гонка с раздельным стартом проводилась на дистанции 14 км, групповая составила уже 60 км. И в том, и в другом случае россиянина смог опередить только словацкий велосипедист Андрей Стречко.

Теперь калининградец готовится выступить на следующих этапах кубка Европы, которые в ближайшее время пройдут в странах Балканского полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU