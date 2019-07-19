2019-07-19T12:31:42+03:00
Происшествия

На перекрестке Гвардейского и Театральной в Калининграде из-за короткого замыкания разорвало тротуар

Движение в центре города перекрыто, на месте работают спасатели и саперы [видео]
Иван МАРКОВ
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В "КП" поступила информация о ЧП на перекрестке Гвардейского проспекта и улицы Театральной в Калининграде. На путепроводе предположительно взрывной волной разворотило плитку. Жертв и пострадавших нет. Движение по улице Театральной перекрыто. На место прибыли представители "Янтарьэнерго", спасатели, ОМОН и саперы.

Нам удалось получить оперативный комментарий у "Янтарьэнерго".

- Мы не знаем, что произошло, - сообщила представитель компании Арина Польская. – Знаем только, что в районе 10:00 был хлопок, произошел разрыв тротуара и задымление. Далее произошло повреждение технологических линий на трех трансформаторных подстанциях. Но пользователи были оперативно перезапитаны через резервные источники энергии уже в 10:14. Сейчас наша лаборатория будет выяснять причину.

В пресс-службе управления МЧС по Калининградской области нам подтвердили факт происшествия. Также в ведомстве заявили, что короткое замыкание - всего лишь одна из имеющихся версий.

ЧП на Театральном мосту в Калининграде.Иван МАРКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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