2019-07-19T11:50:15+03:00
Общество

В Зеленоградск пустят дополнительные поезда 20 и 21 июля

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Дополнительные поезда между Калининградом и Зеленоградском назначат на 20 и 21 июля. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с благоприятным прогнозом погоды на выходные дни.

Поезда отправятся:

- из Калининграда в Зеленоградск в 6:40 (только в воскресенье, с Южного вокзала), 9:10 (с Южного вокзала) и 20:49 (с Южного вокзала);

- из Зеленоградска в Калининград в 7:44 (только в воскресенье, до Южного вокзала), 10:00 (до Северного вокзала) и 21:45 (до Южного вокзала).

ИСТОЧНИК KP.RU

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