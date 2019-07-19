2019-07-19T12:04:15+03:00
Политика

В Калининградской области развернули новый вертолетный полк

Кирилл Алексеев
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Российская военная группировка в Калининградской области усилена новым вертолетным полком. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на Минобороны.

Как стало известно, на вооружении полка находятся как морские противолодочные вертолеты Ка-27, так и транспортные и ударные - Ми-8 и Ми-24. Причем ударные Ми-24, получившие у военных название "крокодилы", будут заменены на современные на новые Ми-35М, Ми-28 и Ка-52 "Аллигатор".

ИСТОЧНИК KP.RU

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