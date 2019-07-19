Калининградец украл из гардероба ресторана смартфон ценой в 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-19T13:22:33+03:00

Преступник воспользовался тем, что работник, который должен был присматривать за вещами посетителей, куда-то отлучился

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Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Центральному району Калининграда задержан вор, который орудовал в раздевалке ресторана на площади Победы.

Воспользовавшись тем, что гардеробщик покинул вверенный ему пост, ранее уже судимый 23-летний горожанин проник на уже неохраняемый объект и принялся перетряхивать оставленные там вещи. В одном портфеле уголовнику повезло обнаружить мобильный телефон стоимостью 40 тысяч рублей. Удовольствовавшись этим, пройдоха скрылся – но ненадолго.

- Задержанный дал признательные показания и добровольно выдал похищенное имущество, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

Свою «пятерку» от щедрот действующего законодательства преступник, стоит надеяться, получит. О дальнейшей карьере проштрафившегося гардеробщика ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU