Калининградец украл из гардероба ресторана смартфон ценой в 40 тысяч рублей
Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Центральному району Калининграда задержан вор, который орудовал в раздевалке ресторана на площади Победы.
Воспользовавшись тем, что гардеробщик покинул вверенный ему пост, ранее уже судимый 23-летний горожанин проник на уже неохраняемый объект и принялся перетряхивать оставленные там вещи. В одном портфеле уголовнику повезло обнаружить мобильный телефон стоимостью 40 тысяч рублей. Удовольствовавшись этим, пройдоха скрылся – но ненадолго.
- Задержанный дал признательные показания и добровольно выдал похищенное имущество, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.
Свою «пятерку» от щедрот действующего законодательства преступник, стоит надеяться, получит. О дальнейшей карьере проштрафившегося гардеробщика ничего не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU