2019-07-19T13:22:33+03:00
Происшествия

Калининградец украл из гардероба ресторана смартфон ценой в 40 тысяч рублей

Преступник воспользовался тем, что работник, который должен был присматривать за вещами посетителей, куда-то отлучился
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Центральному району Калининграда задержан вор, который орудовал в раздевалке ресторана на площади Победы.

Воспользовавшись тем, что гардеробщик покинул вверенный ему пост, ранее уже судимый 23-летний горожанин проник на уже неохраняемый объект и принялся перетряхивать оставленные там вещи. В одном портфеле уголовнику повезло обнаружить мобильный телефон стоимостью 40 тысяч рублей. Удовольствовавшись этим, пройдоха скрылся – но ненадолго.

- Задержанный дал признательные показания и добровольно выдал похищенное имущество, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

Свою «пятерку» от щедрот действующего законодательства преступник, стоит надеяться, получит. О дальнейшей карьере проштрафившегося гардеробщика ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец пытался украсть спортивные товары из магазина
Вторая смена «Балтийского Артека» собрала 350 человек из регионов России
Под Калининградом сельчанин за месяц украл у соседа 800 литров горючего
В Калининградской области развернули новый вертолетный полк
В Зеленоградск пустят дополнительные поезда 20 и 21 июля
На перекрестке Гвардейского и Театральной в Калининграде из-за короткого замыкания разорвало тротуар
Калининградский спортсмен завоевал две серебряные медали Кубка Европы по адаптивному велоспорту
Ремонтировать ул. Горького у кольца на Гайдара будут в августе
В Калининградской области за ночь сгорели два автомобиля
Из калининградского зоопарка выставили мужчину, пытавшегося накормить медведей сгущенкой
На трассе Неман – Калининград столкнулись микроавтобус и такси
В Зеленоградске к 2021 году планируют посадить более 31,5 тыс деревьев
Калининградец выиграл в лотерею 1 миллион рублей
В Калининграде на улице Нарвской начали ремонт ж/д переезда
Дважды за месяц ограбивший один магазин калининградец осужден на 2 года лишения свободы
В Калининграде пациент больницы обворовал медсестру