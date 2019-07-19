Под Калининградом сельчанин за месяц украл у соседа 800 литров горючего

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-19T13:34:21+03:00

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В Зеленоградском районе нашей области есть поселок Сычево. А в поселке Сычево один из его жителей обустроил у себя в сарае склад ГСМ. Об этом прознал 17-летний парень из поселка Красноторовка. И решил воспользоваться информацией к собственной выгоде.

Целый месяц воришка, дождавшись, когда хозяин сарая уйдет куда-нибудь по своим делам, совершал налеты на хранилище. Похищенное топливо продавал в соседнем поселке. Когда потерпевший, наконец, заметил неладное, его запасы успели уменьшиться на 800 литров.

Раскрыли преступление участковые уполномоченные полиции. За «кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину» ушлый паренек может лишиться свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU