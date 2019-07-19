2019-07-19T14:41:36+03:00
Общество

Вторая смена «Балтийского Артека» собрала 350 человек из регионов России

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области состоялось открытие второй смены всероссийского образовательного форума «Балтийский Артек» – «Молодежь будущего». Как сообщает пресс-служба областного правительства, в смене принимают участие 350 человек из 33 регионов России.

В рамках праздничного концерта-открытия выступил Илья Хвостов и группа «МЫсли вслух».

Смена продлится до 23 июля и включает в себя шесть образовательных потоков: региональный слет добровольцев «Пространство добра», рабочую группу по созданию концепции круглогодичного молодежного центра, межрегиональный слет молодых профсоюзных лидеров, молодежный морехозяйственный форум «АМоре», окружной форум волонтеров-медиков СЗФО, «Команда 75-летия Победы».

Традиционно «Балтийский Артек» (в этом году форум празднует 10-летие) собирает целеустремленную молодежь, которая хочет получить новые знания и умения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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