Калининградец пытался украсть спортивные товары из магазина

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-19T14:49:52+03:00

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Инцидент произошел в районе площади Победы в Калининграде. Неизвестный мужчина пытался вынести спрятанный товар из спортивного магазина, не заплатив. Сообщение об этом получили военнослужащие специального моторизованного полка Росгвардии. Они и задержали злоумышленника.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, при мужчине были обнаружены спортивные вещи для тенниса, на общую сумму свыше 2 тысяч рублей.

Мужчина объясняется в отделении полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU