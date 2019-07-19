2019-07-19T14:49:52+03:00
Происшествия

Калининградец пытался украсть спортивные товары из магазина

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Инцидент произошел в районе площади Победы в Калининграде. Неизвестный мужчина пытался вынести спрятанный товар из спортивного магазина, не заплатив. Сообщение об этом получили военнослужащие специального моторизованного полка Росгвардии. Они и задержали злоумышленника.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, при мужчине были обнаружены спортивные вещи для тенниса, на общую сумму свыше 2 тысяч рублей.

Мужчина объясняется в отделении полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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