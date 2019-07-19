2019-07-19T16:18:40+03:00
Общество

Из Калининграда отправили 150 посылок для пострадавших от наводнения в Иркутской области

Александр КАТЕРУША
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..Фото: "Почта России"
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В Калининградской области продолжают собирать и отправлять посылки с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области. Как сообщает пресс-служба регионального Управления федеральной почтовой связи – филиала «Почты России», за две недели из нашего региона отправили пострадавшим около 150 посылок.

Сразу 70 посылок передали 18 июля ребята из молодежного центра «Доброволец».

На почте отметили, что к бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются: средства личной гигиены, моющие средства, постельное белье, одежда и обувь, полотенца, подушки, одеяла, нескоропортящиеся продукты питания, мобильные телефоны.

Если вы хотите направить посылку с помощью, запишите адрес: Иркутское отделение Российского Красного Креста. 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.

На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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