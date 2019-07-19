Минздрав: Состояние пострадавших в ДТП под Гвардейском остается прежним

19 Июль 23:13 2019-07-19T23:13:05+03:00

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Состояние пострадавших в серьезном ДТП под Гвардейском остается прежним. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Находившийся за рулем глава семьи был госпитализирован в БСМП. Его состояние тяжелое. Пятеро детей находятся в Детской областной больнице. Состояние четверых детей тяжелое, одного ребенка - крайне тяжелое.

По предварительной информации, крайне тяжелое состояние у 3-летнего мальчика: черепно-мозговая травма и травма позвоночника.

Напомним, ДТП произошло в пятницу 19 июля на перекрестке в районе поворота на Солдатово. По предварительным данным водитель микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» не уступил дорогу бензовозу, ехавшему по главной дороге в сторону Черняховска. От удара бензовоз выбросило на обочину. На место выезжали спасатели МЧС, которые помогали ликвидировать последствия ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU