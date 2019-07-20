2019-07-20T09:55:56+03:00
Общество

В Калининграде проходят «Царские дни»

Сегодня жители и гости региона могут посетить международный фестиваль духовной музыки и праздничную ярмарку
Игорь ОРЕХОВ
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В пятницу, 19 июля в историко-художественном музее Калининграда состоялось открытие выставки «Принцессы Дома Романовых: от благотворительности к святости». Мероприятие проходит при поддержке областного правительства и Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Половина из представленных на выставке артефактов принадлежит физическим лицам, которые решили, что все эти предметы должны быть доступны калининградцам и гостям региона. Часть представила Русская Православная Церковь, часть - «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Здесь также можно увидеть материалы из собраний Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге, Российского государственного исторического архива, Свято-Елисаветинского женского монастыря, коллекционеров Владимира Скаржинскаса и Андрея Балыко.

«Царские дни» продолжатся в субботу, 20 июля. В Свято-Елисаветинском женском монастыре пройдет Международный фестиваль духовной музыки «Принцессы Дома Романовых». В рамках фестиваля будет работать ярмарка сельскохозяйственной продукции и мастеров-ремесленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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