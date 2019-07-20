2019-07-20T10:07:31+03:00
Происшествия

За проданную банку пива калининградец попал под уголовное дело

Девушка, купившая спиртной напиток, оказалась несовершеннолетней
Игорь ОРЕХОВ
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Банка пива объемом 0,45 литра с содержанием этилового спирта 4,7%, проданная посетительнице продуктового магазина в одном из поселков Багратионовского района стала поводом для возбуждения уголовного дела.

Причина в том, что приобретшая пенный напиток клиентка оказалась несовершеннолетней. Правда, девица еще та – ранее состояла на профилактическом учете в полиции, но все равно торговец был обязан потребовать у нее паспорт и отказать в покупке спиртного. Он этого не сделал, а зря – в районе как раз проходил полицейский рейд по проверке неблагополучных семей, детей и родителей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, ранее этого продавца уже штрафовали за аналогичное деяние. Так что, теперь 40-летний граждани, согласно санкциям стати 151.1 УК Российской Федерации, может не только заплатить кругленькую сумму, но и отправиться на исправительные работы сроком до года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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