Из Калининграда к морю пойдут дополнительные поезда
Железнодорожники учли благоприятный прогноз погоды на выходные дни
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Калининградская железная дорога в связи с благоприятным прогнозом погоды на эти выходные дни решила побаловать калининградцев, собравшихся отдохнуть на морском побережье.
Как сообщает пресс-служба КЖД, 20 и 21 июля на Зеленоградском направлении назначены дополнительные поезда:
- из Калининграда в Зеленоградск в 6:40 (только в воскресенье, с Южного вокзала), 9:10 (с Южного вокзала) и 20:49 (с Южного вокзала);
- из Зеленоградска в Калининград в 7:44 (только в воскресенье, до Южного вокзала), 10:00 (до Северного вокзала) и 21:45 (до Южного вокзала).
ИСТОЧНИК KP.RU