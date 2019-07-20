Из Калининграда к морю пойдут дополнительные поезда

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-20T10:15:00+03:00

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Калининградская железная дорога в связи с благоприятным прогнозом погоды на эти выходные дни решила побаловать калининградцев, собравшихся отдохнуть на морском побережье.

Как сообщает пресс-служба КЖД, 20 и 21 июля на Зеленоградском направлении назначены дополнительные поезда:

- из Калининграда в Зеленоградск в 6:40 (только в воскресенье, с Южного вокзала), 9:10 (с Южного вокзала) и 20:49 (с Южного вокзала);

- из Зеленоградска в Калининград в 7:44 (только в воскресенье, до Южного вокзала), 10:00 (до Северного вокзала) и 21:45 (до Южного вокзала).

ИСТОЧНИК KP.RU