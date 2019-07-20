В Калининграде суд оштрафовал военного взяточника

СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-20T10:34:56+03:00

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Калининградский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника продовольственной и вещевой служб тыла одной из воинских частей.

Офицер получило взятку в сумме 37 тысяч рублей в обмен на общее покровительство предприятию «СПб Кулинария». Кулинаров нужно было предупреждать о грозящих штрафах – на пример, за то, что порции в столовых оказывались меньше положенного, да и готовилась еда из продуктов куда более дешевых, нежели предусмотрено действующими нормами.

Гособвинитель, представлявший военную прокуратуру Балтийского флота, просил назначить подсудимому наказание в виде штрафа. Суд пошел навстречу и оштрафовал взяточника на 1 миллион. 480 тысяч рублей. Кроме того, офицер лишено права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 2 года.

Как сообщили в Главной военной прокуратуре РФ, денежные средства, переданные в виде взятки, конфискованы в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU