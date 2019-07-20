2019-07-20T12:00:33+03:00
Происшествия

Под Калининградом «Ауди» сбила мотоциклиста

Водитель легковой машины неудачно пытался совершить обгон с выездом на встречную полосу
Игорь ОРЕХОВ
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В минувшую пятницу, 19 июля, коло 15:10 на 46-м километре автотрассы «Калининград - Мамоново» 53-летний водитель автомобиля «Ауди» решил воспользоваться прямым участком дороги для совершения обгона. Однако перед тем как выполнить этот маневр, не убедился в его безопасности. И столкнулся с ехавшим по встречной полосе мотоциклистом.

В результате ДТП хуже, конечно, пришлось 46-летнему байкеру на «XY200-4 Intruder», который получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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