Калининградка присвоила забытый смартфон и попала под уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:08 2019-07-20T12:08:05+03:00

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Не очень удачно посетил один из торговых центров 39-летний житель Калининграда. местный житель. Мужчина так увлекся шопингом, что не заметил, как оставил на прилавке свой мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Ну а когда спохватился, гаджета уже и след простыл. Пришлось обращаться за помощью к полицейским.

- Как установили сотрудники уголовного розыска, к краже оказалась причастна 32-летняя жительница города, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Похищенное изъято. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU