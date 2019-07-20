Калининградец жестоко избил мужчину за слова в адрес своей подруги

СЕГОДНЯ 12:19 2019-07-20T12:19:47+03:00

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В Гвардейске 44-летний местный житель пострадал из-за неосторожного высказывания в адрес одной из горожанок.

Посчитавшая себя оскорбленной женщина нажаловалась своему приятелю. И 30-летний гвардеец отправился защищать честь подруги – тем более, он знал, где проживает обидчик. Подкараулив его возле дома на улице Вокзальной, мститель набросился на мужчину, крепко избив его руками и ногами.

В итоге арбитрами, как обычно выступили полицейские, которые возбудили в отношении драчуна уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. А это, если по максимуму, - до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU