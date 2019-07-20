Калининградец успешно выступил на Кубке Европы по адаптивному велоспорту

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-20T12:43:01+03:00

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Этап открытого летнего континентального кубка по велоспорту-шоссе среди людей с поражениями опорно-двигательного аппарата прошел в Словакии. Между собой соперничали почти 50 велогонщиков-паралимпийцев из Германии, Австрии, Греции, Польши, Сербии, Румынии, Словакии, Венгрии, Словении, Чехии, ОАЭ и России.

Как сообщили в министерстве спорта Калининградской области, РФ представлял наш земляк - регионального Центра спортивной подготовки сборных команд, многократный чемпион России Павел Комоцкий. Он стал вице-чемпионом и в групповой, и в индивидуальной гонке, уступив лишь Андрею Стречко, представляющего страну-хозяйку соревнований.

Теперь калининградец готовится выступить на следующих этапах кубка Европы, которые в ближайшее время пройдут в странах Балканского полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU