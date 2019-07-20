Калининградец успешно выступил на Кубке Европы по адаптивному велоспорту
Этап открытого летнего континентального кубка по велоспорту-шоссе среди людей с поражениями опорно-двигательного аппарата прошел в Словакии. Между собой соперничали почти 50 велогонщиков-паралимпийцев из Германии, Австрии, Греции, Польши, Сербии, Румынии, Словакии, Венгрии, Словении, Чехии, ОАЭ и России.
Как сообщили в министерстве спорта Калининградской области, РФ представлял наш земляк - регионального Центра спортивной подготовки сборных команд, многократный чемпион России Павел Комоцкий. Он стал вице-чемпионом и в групповой, и в индивидуальной гонке, уступив лишь Андрею Стречко, представляющего страну-хозяйку соревнований.
Теперь калининградец готовится выступить на следующих этапах кубка Европы, которые в ближайшее время пройдут в странах Балканского полуострова.
ИСТОЧНИК KP.RU