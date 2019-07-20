Один из пострадавших в ДТП под Калининградом детей скончался в больнице
Дети в ДТП.На автотрассе под Калининградом пострадали пятеро несовершеннолетнихИгорь ОРЕХОВ
Один из пострадавших во вчерашнем ДТП на трассе «Нестеров-Черняховск-Калининград» детей скончался в больнице.
Напомним, дорожная авария произошла около полудня 19 июля. Следовавший со стороны Черняховска в направлении Калининграда «Фольксваген Транспортер» под управлением 62-летнего мужчины при повороте налево не уступил дорогу встречному бензовозу. В результате столкновения машин пострадали водитель микроавтобуса и семь его пассажиров, из которых пятеро - дети в возрасте от 3 месяцев до 10 лет. Их помогал эвакуировать из салона шофер бензовоза, безуспешно пытавшийся уйти от столкновения и ради этого даже скатившийся с дороги в лесополосу.
- В настоящее время один взрослый пациент находится в БСМП в тяжелом состоянии, - сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Ольга Воронина. - В Детской областной больнице двое детей продолжают находиться в реанимации, их состояние стабильно тяжелое с положительной динамикой, двое ребят - в отделениях в обычных палатах. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. К сожалению, трехмесячный ребенок, находившийся в критическом состоянии, скончался сегодня ночью. Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибшего малыша.
ИСТОЧНИК KP.RU