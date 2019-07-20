Один из пострадавших в ДТП под Калининградом детей скончался в больнице

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-20T13:23:18+03:00

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Один из пострадавших во вчерашнем ДТП на трассе «Нестеров-Черняховск-Калининград» детей скончался в больнице.

Напомним, дорожная авария произошла около полудня 19 июля. Следовавший со стороны Черняховска в направлении Калининграда «Фольксваген Транспортер» под управлением 62-летнего мужчины при повороте налево не уступил дорогу встречному бензовозу. В результате столкновения машин пострадали водитель микроавтобуса и семь его пассажиров, из которых пятеро - дети в возрасте от 3 месяцев до 10 лет. Их помогал эвакуировать из салона шофер бензовоза, безуспешно пытавшийся уйти от столкновения и ради этого даже скатившийся с дороги в лесополосу.

- В настоящее время один взрослый пациент находится в БСМП в тяжелом состоянии, - сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Ольга Воронина. - В Детской областной больнице двое детей продолжают находиться в реанимации, их состояние стабильно тяжелое с положительной динамикой, двое ребят - в отделениях в обычных палатах. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. К сожалению, трехмесячный ребенок, находившийся в критическом состоянии, скончался сегодня ночью. Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибшего малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU