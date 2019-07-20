Калининградец едва не задушил свою односельчанку скотчем

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-20T13:19:59+03:00

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В одном из домов поселка с легкомысленным названием Прудки, что в Багратионовском районе, 34-летний местный житель и его 38-летняя знакомая вместе пили… совсем не чай. По ходу застолья женщина чем-то настолько разозлила своего собутыльника, что тот набросился на нее, обмотал шею скотчем и стал душить.

И хотя свой замысел сельчанин до конца не довел, лишь пригрозив лишить жизни даму в следующий раз, если вновь его рассердит, перепуганная жертва отправилась в полицию.

- Участковые уполномоченные установили, что после инцидента мужчина скрылся в неизвестном направлении, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. - Стражи порядка установили местонахождение злоумышленника и доставили его в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Угроза убийством». Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU