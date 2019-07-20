Калининградцев ждут художник Коровин и Синодальный хор
В Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде в воскресенье, 21 июля будет выставлена картина из собрания Государственной Третьяковской галереи. Жители и гости города смогут увидеть работу Константина Коровина «Открытое окно. Портрет дочерей Ф. И. Шаляпина». В мероприятии примет участие главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
После официальной части состоится выступление Московского Синодального хора под управлением художественного руководителя и дирижера, заслуженного артиста России Алексея Пузакова. В концерте прозвучат произведения Баха, Бортнянского, Шуберта, Чайковского, Брамса, Чеснокова, Мессиана, Митрополита Иллариона (Алфеева).
ИСТОЧНИК KP.RU