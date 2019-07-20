Калининградцев ждут художник Коровин и Синодальный хор

СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-20T14:18:31+03:00

На острове Канта можно будет увидеть одну из картин знаменитого живописца и послушать произведения великих композиторов

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В Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде в воскресенье, 21 июля будет выставлена картина из собрания Государственной Третьяковской галереи. Жители и гости города смогут увидеть работу Константина Коровина «Открытое окно. Портрет дочерей Ф. И. Шаляпина». В мероприятии примет участие главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

После официальной части состоится выступление Московского Синодального хора под управлением художественного руководителя и дирижера, заслуженного артиста России Алексея Пузакова. В концерте прозвучат произведения Баха, Бортнянского, Шуберта, Чайковского, Брамса, Чеснокова, Мессиана, Митрополита Иллариона (Алфеева).

ИСТОЧНИК KP.RU