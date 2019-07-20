В Калининградской области в этом году нет ни одного нераскрытого убийства

СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-20T15:49:17+03:00

Региональное Управление МВД России отчиталось о своей деятельности за последние шесть месяцев

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Общее количество раскрытых преступлений за первую половину 2019 года в Калининградской области увеличилось на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили на состоявшейся в региональном УМВД России коллеги по итогам оперативно-служебной деятельности за указанный период.

При этом раскрываемость убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью составила 100 процентов. Также увеличилась раскрываемость всех основных видов преступлений против собственности, в том числе краж, мошенничеств, грабежей, разбоев, поджогов. Число раскрытых преступлений экономической направленности увеличилось вдвое - с 86 до 180, из которых 125 составили тяжкие и особо тяжкие.

Кроме того, в первом полугодии 2019-го в ходе проведенных полицией мероприятий была пресечена деятельность 6 незаконных игорных заведений, при этом изъято 92 единицы игорного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU