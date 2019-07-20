В Балтийске состоялась репетиция военно-морского парада

СЕГОДНЯ 18:10 2019-07-20T18:10:04+03:00

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В Балтийске под руководством командира военно-морской базы, контр-адмирала Александра Пешкова прошла тренировка в рамках подготовки к параду и спортивному празднику, посвященным Дню ВМФ России. В ней принял участие самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также 20 боевых кораблей и судов обеспечения и больше 1000 военнослужащих.

25 июля будет проведена генеральная репетиция торжественного мероприятия. В общей сложности в праздновании Дня ВМФ в Балтийске будет задействовано свыше 40 кораблей. Например, участвовать в параде будет уже прибывшая из Кронштадта дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров». По пути в Балтийск ее экипаж успел выполнить учебно-боевые задачи по преодолению минных заграждений, внутрикорабельные учения по различным видам подготовки, имитацию скрытного подхода к отряду кораблей противника. Субмарины проекта 877, к которому относится «Димитров», отличаются низким уровнем шумности.

ИСТОЧНИК KP.RU