2019-07-21T13:05:32+03:00
Спорт

Матч «Балтика» - «Чайка» в Калининграде посетили всего 4 тысячи человек

Михаил ЯНОВСКИЙ
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Слабый старт нашей команды в новом сезоне ФНЛ привел к тому, что на домашние игры приходят все меньше болельщиков. Субботнюю встречу «Балтика» - «Чайка» (0-1) на стадионе Калининград посмотрели всего 4114 человек. Предыдущий домашний матч балтийцев собрал 6887 зрителей. Таким образом, две игры «Балтики» в Калининграде суммарно посмотрели 11 001 человек. Для сравнения, две первые домашние игры сезона 2018/2019 собрали почти в два раза больше болельщиков -20 141 человека.

После трех поражений подряд «Балтика» занимает 19-е место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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