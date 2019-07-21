После проверки воды Роспотребнадзор запретил купаться в реке в Советске

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-21T13:30:30+03:00

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Несоответствие гигиенических нормативов по микробиологическим показателям выявили в пробе из реки Тыльжа, отобранной в черте городского пляжа Совнтска. Постановлением администрации муниципального образования купание в реке запрещено.

Как сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора, всего с начала сезона исследовано 567 проб воды в 30-ти контрольных створах на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. Лабораторный мониторинг качества воды купальных водоемов продолжается.

- В несанкционированных местах отдыха купание небезопасно для здоровья, -напоминают специалисты ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU