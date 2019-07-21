Водитель «Хендэ» сбил мужчину, который помогал ему выехать с обочины

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-21T14:38:34+03:00

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Необычное ДТП произошло в поселке Прохладное Славского района. 33-летний водитель «Хендэ» при развороте съехал на обочину, где забуксовал и не смог продолжить движение. На помощь поспешил проходивший мимо 35-летний местный житель, который стал помогать выталкивать автомобиль. Во время очередной попытки выехать на дорогу, «Хенды» сдал назад и наехал на стоявшего сзади мужчину. Испугавшись, водитель вышел из автомобиля и... скрылся с места ДТП. Пострадавшему понадобилась помощь врачей.

- В настоящее факту проводится проверка и устанавливается местонахождение нарушителя, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU