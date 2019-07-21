Сборная России по волейболу прилетела в Калининград

СЕГОДНЯ 17:10 2019-07-21T17:10:45+03:00

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Сегодня национальная команда прибыла в Калининград для участия Кубке Губернатора и олимпийском отборочном турнире. Как сообщает пресс-служба калининградского волейбольного клуба «Локомотив», в аэропорту Храброво болельщики устроили команде торжественную встречу с флагами, цветами и дружным скандированием «Россия, Россия». Мужчины-болельщики даже помогли девушкам погрузить их нелегкий багаж в автобус.

- Спасибо всем, кто пришел, болельщики добавили нам положительных эмоций, - рассказала либеро сборной и "Локомотива" Алла Галкина.

Главный тренер сборной Вадим Панков подчеркнул, что «Калининград всегда славился добрым отношением к волейболистам. И когда в прошлые годы приезжал сюда с разными командами, всегда нас тепло приветствовали. Играть в «Янтарном», при замечательной поддержке болельщиков, очень приятно. И мы надеемся, что калининградцы придут болеть за нас и на матчах Кубка Губернатора, и на играх олимпийского отбора».

Напомним, международный турнир по волейболу будет проходить в Калининграде, во дворце спорта «Янтарный», с 24 по 26 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU