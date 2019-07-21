2019-07-21T17:10:45+03:00
Спорт

Сборная России по волейболу прилетела в Калининград

Михаил ЯНОВСКИЙ
Поделиться:
..Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".
Изменить размер текста:

Сегодня национальная команда прибыла в Калининград для участия Кубке Губернатора и олимпийском отборочном турнире. Как сообщает пресс-служба калининградского волейбольного клуба «Локомотив», в аэропорту Храброво болельщики устроили команде торжественную встречу с флагами, цветами и дружным скандированием «Россия, Россия». Мужчины-болельщики даже помогли девушкам погрузить их нелегкий багаж в автобус.

- Спасибо всем, кто пришел, болельщики добавили нам положительных эмоций, - рассказала либеро сборной и "Локомотива" Алла Галкина.

Главный тренер сборной Вадим Панков подчеркнул, что «Калининград всегда славился добрым отношением к волейболистам. И когда в прошлые годы приезжал сюда с разными командами, всегда нас тепло приветствовали. Играть в «Янтарном», при замечательной поддержке болельщиков, очень приятно. И мы надеемся, что калининградцы придут болеть за нас и на матчах Кубка Губернатора, и на играх олимпийского отбора».

Напомним, международный турнир по волейболу будет проходить в Калининграде, во дворце спорта «Янтарный», с 24 по 26 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лобовое столкновение на Киевской в Калининграде: пострадал один из водителей
На борту горящего в Атлантике траулера находились 28 калининградцев
Водитель «Хендэ» сбил мужчину, который помогал ему выехать с обочины
На переходе под Калининградом мотоциклист наехал на 16-летнюю девушку
В Нестеровском районе «Рено» сбил четырехлетнего ребенка на велосипеде
После проверки воды Роспотребнадзор запретил купаться в реке в Советске
Матч «Балтика» - «Чайка» в Калининграде посетили всего 4 тысячи человек
Калининградская "Балтика" проиграла третий матч подряд
В Балтийске состоялась репетиция военно-морского парада
В Калининградской области лосиха подружилась с дроном
В Калининградской области в этом году нет ни одного нераскрытого убийства
Калининградцев ждут художник Коровин и Синодальный хор
Калининградец едва не задушил свою односельчанку скотчем
Один из пострадавших в ДТП под Калининградом детей скончался в больнице
Калининградец успешно выступил на Кубке Европы по адаптивному велоспорту
Калининградец жестоко избил мужчину за слова в адрес своей подруги
Калининградка присвоила забытый смартфон и попала под уголовное дело
Под Калининградом «Ауди» сбила мотоциклиста
В Калининграде суд оштрафовал военного взяточника
Из Калининграда к морю пойдут дополнительные поезда
За проданную банку пива калининградец попал под уголовное дело