2019-07-21T18:10:28+03:00
Происшествия

На борту горящего в Атлантике траулера находились 28 калининградцев

Николай Литвинов
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..Фото: предоставлено очевидцем
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Рыболовецкий траулер "Иван Голубец", принадлежащий латвийском компании, загорелся у берегов Мавритании в субботу. Как рассказал "Комсомолке" в Калининграде" источник, близко знакомый с ситуацией, экипаж судна 90 насчитывал человек экипажа, среди них - 28 калининградццев, 35 граждан Украины, остальные - мавританцы.В результате ЧП погиб один человек - моторист из Украины.

-Из-за сильного задымление организовать тушение пожара оказалось невозможно, капитаном было принято решение экипажу покинуть судно, - сообщил нам источник. - Людей эвакуировали на судно "Маршал Крылов" и доставили на берег. Траулер продолжает гореть и как его тушить пока не ясно. Там находится несколько сотен тонн дизельного топлива и полный трюм рыбной продукции. Судовладелец заявил, что все убытки будут покрыты за счёт экипажа, поскольку вина в потере судна полностью на них.

Отметим, что последний раз капитан судна выходил на связь десять дней назад возле порта Наудибу на северо-западе Мавритании. Траулер по неизвестной причине отключил передающее устройство и исчез с электронных карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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