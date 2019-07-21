2019-07-21T19:20:33+03:00
Лето в городе

До +29: Синоптики прогнозируют возвращение жары в Калининград

Николай Литвинов
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Возвращение высоких температур ожидается уже на следующей неделе, но произойдет это не сразу. По прогнозам Гидрометцентра РФ, в понедельник-вторник воздух прогреется до +22 градусов, затем термометры покажут +25..+27, а по-настоящему жарким будет уикенд. В пятницу температура поднимется до+29 градусов и останется на этом уровне до конца выходных.

Отметим, что в нынешнем июле теплее +27 градусов в Калининграде еще не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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