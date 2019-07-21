2019-07-21T22:58:41+03:00
Спорт

Защитник «Балтики»: Нам самим стыдно приходить домой

Максим Тишкин извинился за игру команды на старте сезона
Николай Литвинов
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Максим Тишкин.Максим Тишкин.Фото: fc-baltika.ru
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Видеообращение защитника Макcима Тишкина появилось на официальном сайте «Балтики».

- Мы понимаем ответственность за результат, поэтому хотели бы принести искренние извинения болельщикам, - сказал Максим. - Поверьте, мы небезразлично относимся к своему клубу, к своему делу. Моменты в играх создаем, но пока у нас хромает реализация. В чем причина? Не знаю. В тренировочном процессе все доступно и понятно. Будем стараться, опускать рук никто не будет. Ситуация не критичная, еще есть время. В понедельник соберемся на тренировке и разберем ошибки. Нужно доказать самим себе, что мы команда, мужчины. Нам самим стыдно приходить домой, уходить с поля с опущенной головой.

Напомним, «Балтика» потерпела три поражения подряд, не забила ни одного мяча и с 0 очков занимает 19-е место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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