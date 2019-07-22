2019-07-22T10:27:10+03:00
Происшествия

Калининградка обокрала приятеля-инвалида

После ухода женщины хозяин квартиры лишился сразу нескольких документов
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию Калининграда обратился 41-летний житель города. Мужчина сообщил, что у него пропали паспорт гражданина РФ, СНИЛС, сберегательная книжка и справка об инвалидности. И, судя по всему, не без чьей-то помощи.

Участковые уполномоченные выяснили, что накануне в гостях у инвалида была его 27-летня знакомая. После ухода которой документы и пропали. В итоге правоохранителям удалось доказать причастность означенной гражданки к краже, а затем изъять похищенное.

Как именно собиралась распорядиться калининградка чужими бумагами – можно лишь догадываться. Но поскольку больше ничего незаконного совершить не успела, ей сейчас вменяют только статью Уголовного кодекса РФ «Похищение документов». А наказание по ней, прямо скажем, не слишком суровое – до года лишения свободы, да и то в пиковом случае. С учетом того что судимость у нее будет первая, дама вполне может рассчитывать на снисхождение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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