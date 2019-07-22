В Калининграде ожидаются временные перерывы телевещания

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-22T10:30:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Со вторника 23 июля по 25 июля в Калининграде запланирована временная остановка цифровых телевизионных передатчиков первого и второго мультиплексов, это 1-20 каналы. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве цифровых технологий и связи.

Это связано с плановыми работами по монтажу систем резервирования, которые проводит местный филиал РТРС.

Поэтому с 9 до 17 часов в Калининграде возможны временные перерывы в цифровом вещании.

ИСТОЧНИК KP.RU