2019-07-22T10:30:15+03:00
Общество

В Калининграде ожидаются временные перерывы телевещания

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Со вторника 23 июля по 25 июля в Калининграде запланирована временная остановка цифровых телевизионных передатчиков первого и второго мультиплексов, это 1-20 каналы. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве цифровых технологий и связи.

Это связано с плановыми работами по монтажу систем резервирования, которые проводит местный филиал РТРС.

Поэтому с 9 до 17 часов в Калининграде возможны временные перерывы в цифровом вещании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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