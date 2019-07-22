В Калининграде ожидаются временные перерывы телевещания
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Со вторника 23 июля по 25 июля в Калининграде запланирована временная остановка цифровых телевизионных передатчиков первого и второго мультиплексов, это 1-20 каналы. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве цифровых технологий и связи.
Это связано с плановыми работами по монтажу систем резервирования, которые проводит местный филиал РТРС.
Поэтому с 9 до 17 часов в Калининграде возможны временные перерывы в цифровом вещании.
ИСТОЧНИК KP.RU