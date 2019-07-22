2019-07-22T10:41:40+03:00
Общество

В Калининграде пенсионер пытался пронести в здание суда два ножа

Виктор Сергеев
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..Фото: Служба судебных приставов
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В Калининграде приставы задержали мужчину, который пытался пронести в здание суда два ножа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Инцидент произошел в здании Московского районного суда. 64-летний пенсионер прибыл в суд для подачи иска по гражданскому делу. Мужчина не смог пояснить приставам, для чего он собирался пронести в суд ножи, сославшись на свою забывчивость, и вину свою признал.

В результате на него составили административный протокол. В пресс-службе приставов отметили, что это уже третья попытка за месяц пронести ножи в здание Московского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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