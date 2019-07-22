В трех калининградских СНТ будут искать несанкционированные стоки

СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-22T11:18:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде проверят три СНТ на наличие несанкционированных выпусков сточных вод. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Первая проверка пройдет уже в понедельник, 22 июля. Затем выезды сотрудников контрольно-надзорных органов запланированы 5 и 30 июля. Будут проверены СНТ «50 лет Октября», «Дружба-3» и «Радуга».

ИСТОЧНИК KP.RU