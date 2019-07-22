В трех калининградских СНТ будут искать несанкционированные стоки
.Фото: "КП" Архив
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В Калининграде проверят три СНТ на наличие несанкционированных выпусков сточных вод. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.
Первая проверка пройдет уже в понедельник, 22 июля. Затем выезды сотрудников контрольно-надзорных органов запланированы 5 и 30 июля. Будут проверены СНТ «50 лет Октября», «Дружба-3» и «Радуга».
ИСТОЧНИК KP.RU