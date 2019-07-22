В Калининграде 16 улиц остались без горячей воды

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-22T11:46:47+03:00

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В понедельник, 22 июля, в Калининграде в течение дня не будет горячей воды на 16-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов воды не будет на ул. Маршала Баграмяна 2-36, 34а (МАОУ лицей №35), ул. Барнаульская 4-6а (наркодиспансер), б, 5а-13,ул. Бесселя 2, ул. Больничная 6-8, 34-38 (ГБУЗ "КМЦ"), ул. Ген. Буткова 1, 2 (поликлиника детская)-18, 19, 34-36, ул. Вагнера 51 (МАОУ лицей № 23), 58, ул. Ген. Галицкого 19-33, 28-30, ул. Геологическая 1, ул. Загорская 1-5, ул. Звёздная 29-37, ул. Космическая 22-36, 27-29, ул. Красноярская 1-5, 2-4, пр-т Ленинский 30-32, ул. Мариупольская 1-13, 2-26, пр-т Московский 1-37, 8-48а, наб. Петра Великого 1-9.

ИСТОЧНИК KP.RU