Мэрия: На этой неделе перевозчики будут постепенно выпускать на линию автобусы с валидаторами

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-22T12:03:41+03:00

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Внедрение электронного билета в калининградских автобусах выходит на финишную прямую. Об этом заявили в пресс-службе мэрии Калининграда.

В автобусах уже установлено программное обеспечение по приему наличных денег, также устанавливается программное обеспечение по приему безналичных средств.

- С этой недели начнётся опытный приём системы в эксплуатацию. То есть перевозчики будут постепенно выпускать на линию автобусы, оснащённые валидаторами. В процессе обслуживания можно будет выявлять недостатки в работе этой системы и устранять их. Только после этого, в последних числах июля, начнется приемка системы в промышленную эксплуатацию, - заявили в пресс-службе мэрии.

По всем вопросам, связанным с внедрением электронных билетов для поездок на общественном транспорте, калининградцы могут обращаться в МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» по адресу: ул. Ю.Гагарина, д.103-103-а, телефон +74012312021, e-mail: 338868@klgd.ru. Сайт: http://volna39.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU