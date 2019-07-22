2019-07-22T12:06:08+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах пройдет ремонт на этой неделе

Виктор Сергеев
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В начале этой недели в Калининграде продолжится ремонт улиц Дадаева и Громовой, начнется– на улицах Алябьева и Карамзина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

Помимо текущего ремонта, в Калининграде продолжаются работы по капитальному ремонту улицы Горького и Балтийского шоссе, а также ул. Проф. Баранова, гдеоборудуется пешеходная зона).

Тротуары будут отремонтированы на ул. Тельмана, Судостроительной, тротуар по пр. Победы от ул. М. Расковой до ул. Огарева, по ул. Тургенева в р-не дома№ 29, Интернациональной, Емельянова (в районе дома № 148). Продолжается капитальный ремонт подъезда к парковке у строящейся в микрорайоне Восточном школы со стороны ул. Зорге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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