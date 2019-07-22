2019-07-22T12:16:52+03:00
Происшествия

В Калининграде 52-летний мотоциклист врезался в опору на территории АЗС

Виктор Сергеев
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В Калининграде в воскресенье, 21 июля, произошло два ДТП с участием мототехники. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В 14:55 водитель мотороллера при повороте с Восточной эстакады на Московский проспект врезался в «Шкоду». В результате аварии 44-летинй пассажир мотороллера получил травмы и был доставлен в больницу.

В это же время на территории АЗС на Моспроспекте 52-летний водитель мотоцикла «Хонда» не справился с управлением и врезался в световую опору и в бетонное ограждение. Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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