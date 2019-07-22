2019-07-22T13:09:14+03:00
Общество

Калининградец расстрелял из ружья соседских собак

Виктор Сергеев
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В Калининграде на мужчину завели уголовное дело за жестокое обращение с животными. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в поселке им. А. Космодемьянского. 41-летний садист расстрелял из охотничьего ружья соседских собак.

- Подозреваемый обвинил соседских собак в гибели принадлежащих ему 18 кур. Мужчина уговорил владельца привязать четвероногих друзей, после чего прицелился и выстрелил по животным. В результате одной из дворняг оторвало ухо, у второй оказалась прострелена нога, - сообщили в полиции.

Сейчас животные помещены в приют. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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