В реанимации по-прежнему остается один ребенок, пострадавший в аварии под Гвардейском

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-22T13:16:33+03:00

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Авария произошло в пятницу, 19 июля, на перекрестке в районе поворота на Солдатово, это под Гвардейском. По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» не уступил дорогу бензовозу, ехавшему по главной дороге в сторону Черняховска. От удара бензовоз выбросило на обочину. На место выезжали спасатели МЧС, которые помогали ликвидировать последствия ДТП.

В микроавтобусе находилась семья с пятью детьми. Находившийся за рулем глава семьи был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Калининграда. Его состояние сначала оценивалось как тяжелое. Пятеро детей были экстренно отправлены в Детскую областную больницу.

В минувшую субботу стало известно, что 3-месячный ребенок от полученных травм скончался в больнице.

- В настоящее время в больницах Калининграда остаются пятеро пострадавших, - сказали в минздраве. - Взрослый пациент, которого после аварии доставили в БСМП, переведен из реанимации в обычную палату. Также в обычных палатах Детской областной больницы находятся три ребенка, их состояние близко к удовлетворительному. Один ребенок пока продолжает оставаться в реанимации, но его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести с положительной динамикой.

Как все произошло – здесь

ИСТОЧНИК KP.RU