2019-07-22T14:27:05+03:00
Происшествия

В районе Солдатово вновь произошло ДТП с пострадавшими

Виктор Сергеев
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Фото: Максим ИваниловФото: Максим ИваниловФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В понедельник в Гвардейском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в Вконтакте».

Авария произошла на повороте в поселок Солдатово. Там столкнулись два легковых автомобиля. На месте находится машина «скорой помощи».

Напомним, в минувшую пятницу на этом перекрестке произошло ДТП. Водитель микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» не уступил дорогу бензовозу, ехавшему по главной дороге в сторону Черняховска. В результате столкновения пострадали пятеро детей, один из них – трехмесячный малыш позже скончался в больнице. Также травмы получил 53-летний водитель микроавтобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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