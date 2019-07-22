В районе Солдатово вновь произошло ДТП с пострадавшими

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-22T14:27:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник в Гвардейском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в Вконтакте».

Авария произошла на повороте в поселок Солдатово. Там столкнулись два легковых автомобиля. На месте находится машина «скорой помощи».

Напомним, в минувшую пятницу на этом перекрестке произошло ДТП. Водитель микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» не уступил дорогу бензовозу, ехавшему по главной дороге в сторону Черняховска. В результате столкновения пострадали пятеро детей, один из них – трехмесячный малыш позже скончался в больнице. Также травмы получил 53-летний водитель микроавтобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU