2019-07-22T14:43:24+03:00
Общество

Мэр Янтарного пожаловался на то, что в гостиницах курорта уже нет свободных мест

Алексей Заливатский призвал инвесторов решить проблему
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Отдыхающий на пляже в ЯнтарномОтдыхающий на пляже в ЯнтарномФото: Алексей Заливатский
Изменить размер текста:

В понедельник днем мэр Янтарного Алексей Заливатский опубликовал в своем фейсбуке фото спящего на пляже мужчины (по его словам, фото было сделано в 4:30 утра) и заявил, что в приморском городе появилась нехватка гостиничных мест.

- Номерного фонда явно не хватает! – написал Заливатский. - Желающим проинвестировать в строительство гостиниц, хостелов и иных мест размещения на территории Янтарного, обращаться в администрацию.

Правда, в комментариях восхитились не столько туристическим наплывом, сколько находчивостью «отдыхающего», застолбившего лежаки и место на пляже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде четверо мужчин разбили стекло мебельного магазина
На Балтийской косе продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов
В районе Солдатово вновь произошло ДТП с пострадавшими
В реанимации по-прежнему остается один ребенок, пострадавший в аварии под Гвардейском
Калининградец расстрелял из ружья соседских собак
В Калининграде 52-летний мотоциклист врезался в опору на территории АЗС
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах пройдет ремонт на этой неделе
Мэрия: На этой неделе перевозчики будут постепенно выпускать на линию автобусы с валидаторами
В Калининграде 16 улиц остались без горячей воды
В трех калининградских СНТ будут искать несанкционированные стоки
В Калининграде пенсионер пытался пронести в здание суда два ножа
В Калининграде ожидаются временные перерывы телевещания
Калининградка обокрала приятеля-инвалида
В поселке под Неманом сгорел «Фольксваген»
Защитник «Балтики»: Нам самим стыдно приходить домой
До +29: Синоптики прогнозируют возвращение жары в Калининград
Лобовое столкновение на Киевской в Калининграде: пострадал один из водителей
На борту горящего в Атлантике траулера находились 28 калининградцев