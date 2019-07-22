Мэр Янтарного пожаловался на то, что в гостиницах курорта уже нет свободных мест
Алексей Заливатский призвал инвесторов решить проблему
Отдыхающий на пляже в ЯнтарномФото: Алексей Заливатский
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В понедельник днем мэр Янтарного Алексей Заливатский опубликовал в своем фейсбуке фото спящего на пляже мужчины (по его словам, фото было сделано в 4:30 утра) и заявил, что в приморском городе появилась нехватка гостиничных мест.
- Номерного фонда явно не хватает! – написал Заливатский. - Желающим проинвестировать в строительство гостиниц, хостелов и иных мест размещения на территории Янтарного, обращаться в администрацию.
Правда, в комментариях восхитились не столько туристическим наплывом, сколько находчивостью «отдыхающего», застолбившего лежаки и место на пляже.
ИСТОЧНИК KP.RU