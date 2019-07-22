СЕГОДНЯ 15:07 2019-07-22T15:08:06+03:00

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На Балтийской косе продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов из танкера, стоящего на внешнем рейде. Об этом сообщается на странице администрации Балтийского района в «Фейсбук».

- Специалисты морской спасательной службы «Росморречфлота» вывезли 28 кубометров загрязнённого песка, очистив территорию около 800 метров. Работы продолжаются, - отметили в администрации муниципалитета.

Напомним, утечка произошла 17 июля из нефтяного танкера, который принадлежит ЗАО «Бункерная компания» из Архангельска.

ИСТОЧНИК KP.RU