В Калининграде четверо мужчин разбили стекло мебельного магазина
В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали четверых мужчин, которые разбили стекло магазина. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Инцидент произошел на улице Пролетарской. В магазине мебели сработала сигнализация, и на место выдвинулся наряд. Прибыв к магазину, росгвардейцы обнаружили разбитое стекло в магазине мебели на улице Пролетарской.
- Очевидцы сообщили, что четверо мужчин камнем разбили стекло магазина. Получив приметы злоумышленников, стражи правопорядка приступили к осмотру близлежащих территорий, где вскоре все четверо подозреваемых были задержаны и для дальнейшего разбирательства переданы сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU