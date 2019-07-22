В Калининграде четверо мужчин разбили стекло мебельного магазина

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-22T15:14:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали четверых мужчин, которые разбили стекло магазина. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Пролетарской. В магазине мебели сработала сигнализация, и на место выдвинулся наряд. Прибыв к магазину, росгвардейцы обнаружили разбитое стекло в магазине мебели на улице Пролетарской.

- Очевидцы сообщили, что четверо мужчин камнем разбили стекло магазина. Получив приметы злоумышленников, стражи правопорядка приступили к осмотру близлежащих территорий, где вскоре все четверо подозреваемых были задержаны и для дальнейшего разбирательства переданы сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU