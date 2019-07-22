В Полесске будут судить многодетную мать за сбыт наркотиков
.Фото: Александр Подгорчук
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В Полесске будут судить многодетную мать за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, в феврале этого года 30-летняя мать четверых детей продала за 1200 рублей наркосмесь массой 0,078 грамма, что является крупным размером. Наркотики были расфасованы в три пакетика.
После продажи ее задержали сотрудники полиции.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU