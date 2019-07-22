Полиция: В ДТП в районе Солдатово пострадали два человека
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Стали известны обстоятельства ДТП в Гвардейском районе в районе поворота на поселок Солдатово.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла в 12 часов. Водитель «Рено» при повороте налево не уступил дорогу «Фольксвагену», который двигался по главной дороге.
В результате ДТП водитель и 59-летняя пассажирка «Рено» получили травмы и были доставлены в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU