Полиция: В ДТП в районе Солдатово пострадали два человека

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-22T16:59:16+03:00

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Стали известны обстоятельства ДТП в Гвардейском районе в районе поворота на поселок Солдатово.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла в 12 часов. Водитель «Рено» при повороте налево не уступил дорогу «Фольксвагену», который двигался по главной дороге.

В результате ДТП водитель и 59-летняя пассажирка «Рено» получили травмы и были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU