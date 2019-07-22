На выходных в области задержали 14 пьяных водителей
В минувшие выходные в Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 14 водителей с признаками опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Один из пьяных водителей устроил ДТП на улице Киевской в Калининграде. Выехав на встречку водитель «Вольво» врезался в «Мерседес». В результате столкновения 19-летний пассажир «немца» получил травмы и был госпитализирован.
Еще двое водителей попались на повторном пьяном вождении. На них завели уголовные дела.
Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8(4012)552-815.
ИСТОЧНИК KP.RU