2019-07-22T17:34:02+03:00
Общество

На выходных в области задержали 14 пьяных водителей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В минувшие выходные в Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 14 водителей с признаками опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Один из пьяных водителей устроил ДТП на улице Киевской в Калининграде. Выехав на встречку водитель «Вольво» врезался в «Мерседес». В результате столкновения 19-летний пассажир «немца» получил травмы и был госпитализирован.

Еще двое водителей попались на повторном пьяном вождении. На них завели уголовные дела.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8(4012)552-815.

ИСТОЧНИК KP.RU

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