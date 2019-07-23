2019-07-23T10:25:35+03:00
Общество

Калининградец пытался нелегально провезти в Литву свыше 17 кг янтаря

Виктор Сергеев
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..Фото: Таможня Калининградской области
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На российско-литовской границе задержали партию контрабандного янтаря. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Чернышевском. Водитель грузовика «ДАФ» сообщил, что направляется в Литву по работе и не имеет подлежащих декларированию товаров. Однако в ходе досмотра в технологических полостях грузовика таможенники обнаружили семь пакетов, в которых находилось свыше 17 кг необработанного янтаря. Рыночная стоимость партии оценивается приблизительно в 170 тысяч рублей.

На водителя завели административное дело по статье «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товара».

ИСТОЧНИК KP.RU

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