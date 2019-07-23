2019-07-23T11:01:41+03:00
Общество

За две недели по электронным визам в Калининград приехали около 1500 иностранцев из 26 стран

Виктор Сергеев
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За две недели было подано более восьми тысяч заявлений на получение электронных виз для посещения Калининградской области. Об этом на заседании германо-российского форума «Петербургский диалог» рассказал губернатор Антон Алиханов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В область по электронным визам въехали около полутора тысяч иностранцев из 26 стран, отметил губернатор.

- В список государств, подпадающих под действие этого закона, вошли все страны ЕС, за исключением Великобритании, а также страны дальневосточного региона. Иностранные граждане могут подать электронное заявление на визу на специализированном сайте, – сообщил Антон Алиханов. – В течение четырех дней они получают уведомление о возможности въезда. Электронная виза бесплатна и со сроком пребывания до восьми суток. Упрощение визового режима позволит большему количеству людей познакомиться с нашим регионом.

Напомним, система электронных виз для посещения Калининградской области заработала с 1 июля. Оформить визу могут граждане 53 государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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