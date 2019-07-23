Двое поляков на байдарке заплыли в воды Российской Федерации

СЕГОДНЯ 11:37 2019-07-23T11:37:10+03:00

Туристы уверяли, что видели пограничный столб и буйки, но не поняли, что все это означает

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В пятницу, 19 июля житель польского города Познань и его подруга из Свиноустья катались на байдарке по приграничному озеру Голдап. И, как уверяли потом сами туристы, незаметно для себя пересекли польско-российскую границу. Мол, да, видели и буйки и столбик какой-то полосатый, но «не поняли, что все это означает».

Нарушение рубежей заметил офицер польской «стражи граничней» - причем даже находившийся в этот момент не на службе! Однако он тотчас прыгнул в лодку и выдвинулся на перехват. Вскоре на место событий прибыл и патруль погранслужбы. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

В итоге инцидент обошелся без стрельбы, погони и прочей романтики фронтира. Байдарочников отбуксировали обратно в Польшу и впаяли каждому по 100 злотых штрафа. Настоятельно порекомендовав впредь обращать внимание на информационные доски и обозначения. Ведь сумма штрафа может возрасти впятеро, а в пиковом случае нарушителям придется отбыть три года за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU